В Казахстане задержали около 100 протестующих в день выборов президента

Полицейские задержали около 100 человек, которые вышли на несанкционированные акции протеста в Нур-Султане и Алматы в день выборов президента Казахстана, сообщил заместитель главы МВД Марат Кожаев на брифинге. «Речь идет о цифре — около ста человек»,— сказал господин Кожаев (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что задерживали активных участников акций. По его мнению, митинги в стране устроила экстремистская организация, которая «вела массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти». «Несмотря на деструктивные призывы, выборы идут в плановом режиме, народ идет на избирательные участки для выражения своего волеизъявления»,— заключил господин Кожаев.

Участники митинга пришли на акцию, чтобы потребовать честных, по их мнению, выборов. Некоторые из собравшихся заявили, что объявили им «бойкот».

В Казахстане проходят выборы президента. Всего за пост главы государства борются семь кандидатов. Лидером предвыборных опросов считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев: за него готовы голосовать 72,7%.

Подробнее о выборах читайте в материале “Ъ”.