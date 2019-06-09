Защита журналиста Голунова обратится в ЕСПЧ из-за пыток

Защита корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по статье о пытках, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Джулая.

«Все время с 14:30 6 июня до 23 часов следующего дня с ним проводились следственные действия, хотя он больше суток не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее — это было настоящей пыткой и это будет обжаловано в ЕСПЧ по 3 статье Конвенции о защите права человека»,— сказал адвокат.

В Совете Европы (СЕ) выразили обеспокоенность в связи с силовым задержанием в Москве журналиста Ивана Голунова. Генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд напомнил, что насилие со стороны полиции в ходе следственных действий абсолютно запрещено статьей 3 Европейской конвенции о правах человека, участником которой является Российская Федерация. Генсек СЕ призвал министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову разобраться в этой ситуации.

Ранее МВД отвергли обвинения, что при задержании полицейские избили Ивана Голунова. В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, сообщили, что по результатам медобследования выявили ссадину на спине и гематому в области глаза.

Напомним, полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар» в Москве. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. После суда он был доставлен в ОВД «Раменки», а затем привезли домой.

В Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице несколько человек были задержаны, позднее их отпустили без составления протокола.

Иван Голунов известен своими расследованиями. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь». Сейчас Иван Голунов спецкор «Медузы».

О том, как проходил суд — в публикации “Ъ”.