Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

Следствие попросило Никулинский суд арестовать корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда, журналиста в скором времени привезут в суд на заседание по мере пресечения.

«На данный момент материал по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Голунова Ивана поступил в Никулинский суд. Ожидается доставка обвиняемого в здание суда»,— сообщили в суде.

Ранее Ивану Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката Павла Чикова, журналисту стало плохо в отделе полиции. Начальник следственной части Евгений Машин сначала отказал в госпитализации журналиста, но по настоянию медиков согласился на госпитализацию. Иван Голунов был доставлен в больницу №71, где полицейские несколько часов отказывались допустить к журналисту адвоката.

Как сообщил «РИА Новости» главврач больницы Александр Мясников, Ивану Голунову сделали компьютерную томографию головы, взяли на анализ кровь. По словам господина Мясникова, нет «никаких отклонений, которые могли бы судить о сотрясении мозга». Также врачи не диагностировали переломов ребер. «Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза»,— уточнил глава медучреждения.

Журналист был задержан 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. Редакция «Медузы» считает задержание своего спецкора провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью.

7 июня в Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. В столице несколько человек были задержаны, позднее их отпустили без составления протокола. Сегодня, 8 июня, пикеты продолжились рядом с Никулинским судом.

Иван Голунов известен своими расследованиями. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь». Сейчас Иван Голунов спецкор «Медузы».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».