Между прорывом и корпоративом

В московском дворце спорта «Мегаспорт» прошла 17 церемония вручения одной из самых престижных российских музыкальных премий — премии «Муз-ТВ». Впечатления о новой съемочной площадке и старых героях действа — у Бориса Барабанова.

За годы существования премии «Муз-ТВ» сам телеканал сменил хозяев, к единственному конкуренту — MTV Russia Music Awards — добавились еще с десяток ежегодных церемоний, а теперь сменилось и место проведения. Спорткомплекс «Олимпийский» встал на реконструкцию, и гостей пригласили во дворец «Мегаспорт», в три раза меньший по вместимости. Зал вполне современный и комфортабельный, теперь, в отсутствие «Олимпийского» на концертно-зрелищной карте Москвы, он все чаще используется для масштабных шоу.

В этом году премия «Муз-ТВ» сделала существенный скачок по постановочно-технической части. Сцена и задник представляли собой экранные поверхности, световые панели располагались не только над сценой, но и далеко над трибунами. А в телеэфире номерам прямо по ходу трансляции «дорисовывали» анимированные элементы. Были и традиционные декорации, которые менялись на сцене с молниеносной быстротой, будь то огромная стрелка часов в номере Валерии и Егора Крида «Часики», инопланетный ландшафт на «Неземной» Макса Барских, или круговая рассадка оркестра для песни Никиты Алексеева «Как ты там». Работа постановщиков «Муз-ТВ» выдерживала самые смелые сравнения с зарубежными образцами зрелищного дела.

Концерт начался с попурри из прошлогодних хитов актуальных артистов — Звонкого, Мари Краймбрери, Zivert и Cygo. Вместе с современным динамичным видеосопровождением этот набор песен позволял надеяться на то, что «перезагрузка», которую ежегодно декларируют устроители церемонии, сейчас и вправду случится. И в качестве ведущего на сцену выйдет, например, Юрий Дудь или Big Russian Boss, а то и Bad Comedian.

Но есть вечные ценности, с которыми канал «Муз-ТВ» расставаться не намерен. Народ должен знать, кого звать на корпоративы.

Команда ведущих состояла из Леры Кудрявцевой, Ксении Собчак, Максима Галкина, Михаила Галустяна и Александра Реввы, а главными героями, независимо от количества номинаций и наград, стали Ольга Бузова, прибывшая на площадку в сопровождении верблюдов, и Филипп Киркоров, прибывший в сопровождении своих детей.

Первой полноценной песней был дуэт Григория Лепса и Эмина Агаларова. Несмотря на то, что господин Лепс в своих концертных программах находит место для песен Coldplay и Элиса Купера, а Эмин Агаларов работает с лучшими английскими продюсерами, для «Премии Муз-ТВ» они выбрали типичный эстрадный номер «Розы».

На протяжении всей четырехчасовой церемонии было видно, что организаторы в курсе того, что происходит в «реальном секторе» российской музыки.

Номинация «Прорыв года» выглядела весьма убедительно: Хаммали и Наваи, Rasa, Zivert, Леша Свик, Мари Краймбрери и Тима Белорусских (выиграла Zivert). Судя по реакции фанатов в зале на имя Тимы Белорусских, он должен был забрать все «взрослые» награды, разве что оставив немного неизбежной Бузовой. Но чем дальше продвигалось действо, тем меньше у автора этих строк было надежды на то, что когда-нибудь артисты такой степени популярности составят основу шоу.

Премия «Муз-ТВ» разрывается между реальностью и необходимостью отвесить все необходимые поклоны Виктору Дробышу, Филиппу Киркорову, Иосифу Пригожину, Яне Рудковской. В общем, всему истеблишменту во главе с Игорем Крутым, который когда-то сделал эту церемонию главным ежегодным событием в отечественной поп-музыке. Отсюда, например, наличие трех номинаций-тавтологий — «Лучшее видео», «Лучшее мужское видео», «Лучшее женское видео». Отсюда новая номинация «продюсер десятилетия» (о том, что продюсеров у нас почему-то не награждают, “Ъ” писал 8 декабря 2018 года). Плюс еще нужно отметить спонсоров, а они тоже любят что-нибудь вручить в прямом эфире.

Отдельно стоит отметить конферанс.

Реплики для ведущих были в этом году написаны в духе YouTube-шоу «Лига плохих шуток». А когда объектом шуток становились украинские артисты, казалось, что в «Лигу…» пришли ведущие вечерних ток-шоу федерального ТВ.

Пример: «Миша Галустян нас не слышит, он втыкает в Maruv». Или «Maruv не смогла приехать на Евровидение, потому что началась посевная, а хозяйство надо держать в порядке». Впрочем, и номинаций украинцам в этом году досталось в избытке. Украина остается главным поставщиком шлягеров на российский рынок, невозможно было не заметить успех группы Kazka, Димы Монатика и Светланы Лободы.

Были и несанкционированные шутки. Стендап-комик Александр Незлобин, вручая премию в номинации «Лучший альбом», упомянул арест журналиста Ивана Голунова. Правда, для этого ему пришлось перейти на эзопов язык. «Мы вот тут все подрабатываем, как можем. А так конечно хотелось бы, чтобы никому не пришлось искать дополнительный заработок... а то вот некоторые журналисты и не знают, что у них есть дополнительный заработок». У Незлобина поспешили отобрать микрофон, но кто надо, услышал.