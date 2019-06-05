МАК опубликует отчет по катастрофе SSJ 100 после «корректорской выверки»

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провел совещание с руководством Минпромторга, Минтранса, Росавиации, «Аэрофлота» и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На встрече МАК представил предварительный отчет по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево.

Детали отчета пресс-служба не приводит. В комитете пояснили, что промежуточный доклад «будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки». Причины катастрофы в отчете не указываются, отметили в МАК.

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Авиакатастрофа произошла 5 мая. После взлета в принадлежавший «Аэрофлоту» SSJ 100 попала молния, из-за чего отключились электрогенераторы и автоматика, помогающая поддерживать нужные параметры полета. По словам близкого к расследованию источника “Ъ”, критической ситуацию могли сделать сами летчики, которые перед приземлением опасно разогнали машину.

При аварийной посадке лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. 17 мая МАК закончил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100. Из-за того, что неоднократно сообщалось о других инцидентах с самолетами SSJ 100, совладелец группы S7 Владислав Филев поднял вопрос о безопасности лайнеров этого типа. Росавиация также запросила у МАК информацию о сертификации SSJ 100.

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Подробнее о ходе расследования аварии — в публикации “Ъ” «SSJ торопился к земле».