Владимир Путин указал доллару на место

Президент России Владимир Путин предложил перестать зависеть от американской валюты. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он добавил, что нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе.
Чему еще глава государства уделил внимание на деловом форуме? “Ъ FM” предлагает послушать основные тезисы выступления.
Предложение Владимира Путина задуматься о роли доллара прозвучало через несколько дней после того, как Россия и Китай договорились увеличить долю расчетов в национальных валютах. В конце прошлого года она равнялась 15% от общего товарооборота между странами. У этого пути есть свои риски, отмечает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов, тем не менее, план российских властей состоит в том, что все больше стран склоняются к такой политике: «Когда мы говорим о взаимных расчетах в валютах, например, юань-рубль, то это не поддержка рубля, а финансовое взаимодействие. С другой стороны, для экономики Китая доля торговли с Россией относительно невелика, а для нас это все-таки значимо. Юань и рубль несильно отличаются друг от друга с точки зрения потенциала девальвации по отношению к другим валютам, то есть в целом это все-таки устойчивая конструкция.
Говоря о необходимости пересмотреть роль доллара, Владимир Путин обращается в первую очередь к БРИКС, к тем, кто сидит в Совете безопасности ООН, и, конечно, во многом к Европе. Есть возможность, что евро развернется к Юго-Восточной Азии и к Восточной Европе, и это выгодно как для еврозоны, так и для нас. Поэтому, мне кажется, он обращается к Старой Европе и Азии, включая Индию и Китай, больше, собственно говоря, не к кому. Но, к сожалению, на это отреагируют в лучшем случае через годы, а в худшем — через десятилетия».
Высказывания Владимира Путина о мировой обстановке во многом повторяет тезисы «мюнхенской речи», это отметил и сам президент. В 2007 году он также критиковал однополярное развитие мира. Но между этими обращениями есть важное различие, полагает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. В этот раз, по словам эксперта, президент четко обозначил внешнеполитический и внешнеэкономический курсы страны: «"Мюнхенская речь" Владимира Путина была вежливым обращением к Западу с вопросом: почему вы нас не любите, почему вы нас не принимаете как своих? Речь, которую Владимир Путин произнес по поводу американской валюты и международной торговли и экономики, касается того, что мир будет выглядеть иначе.
Так, расчеты будут строиться на национальных валютах, возможно, они будут проводиться на основе золота, Россия встает на путь неомеркатильного развития, то есть от свободной торговли мы смещаемся в сторону расчетливости, большей роли государства в экономике, развития в блоке с Китаем, где мы не будем оглядываться на то, что думают в Вашингтоне. Поэтому я вижу здесь серьезное отличие от речи 12-летней давности, и эта политика новой эпохи будет держаться не одно десятилетие».
Владимир Путин обратил внимание и на внутренние проблемы. Он пообещал защитить бизнес от избыточнго внимания правоохранительных органов и объявил о либерализации законодательства.
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