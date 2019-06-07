«Возможно, некоторые слова президента немного взбодрят участников форума»

Президент Владимир Путин пообещал защитить бизнес от избытого внимания правоохранительных органов, а также объявил о либерализации законодательства, чтобы предпринимателям было проще работать в стране. Об этом он заявил во время своей речи на Петербургском международном экономическом форуме. О том, как выступление российского лидера восприняли участники форума, корреспондент «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов рассказал в беседе с ведущим Олегом Булгаком.

— Как воспринимали заявления президента участники форума?

— Если следить за реакцией людей, которых показывали видеокамеры, когда Владимир Путин выступал речью, то в основном на лицах участников читалась сосредоточенность. Очень внимательно все слушали президента: и представители крупного бизнеса, и представители властных кругов, в частности, министры, которые сидели в первых рядах. Вместе с тем, интересно отметить, что во время выступления часть из тех, кто находился в зале, его покинули. И пока те люди, с кем удалось пообщаться, никак не прокомментировали свое решение не дожидаться окончания речи. Некоторые из тех, кому я задал этот вопрос, сказали, что просто следили за выступлением Владимира Путина, но особого значения ему не придавали.

— Однако какие основные высказывания привлекли внимание бизнеса?

— Скорее всего, речь идет в первую очередь о том, как государство и предприниматели будут взаимодействовать, в частности, в контексте взаимоотношений бизнеса и правоохранительных структур, на чем Владимир Путин сделал акцент. Возможно, кстати, спикеры потом будут комментировать это и в контексте дела Майкла Калви, который так и не появился на Петербургском форуме, хотя очень многие ждали его появления и на это надеялись.

Но об основателе Baring Vostok напоминали только небольшие значки на лацканах пиджаков некоторых участников этого форума.

— Настроены ли предприниматели оптимистично после заявления о либерализации?

— О каком-то массовом оптимизме пока действительно рано говорить. Но, возможно, некоторые слова президента все-таки немного взбодрят участников форума. Вместе с тем, если подводить некоторые промежуточные итоги последних двух дней, то в основном бизнесмены все-таки были настроены пессимистично по поводу того, как дальше будет развиваться российская экономика. Многих не устраивает повышение налогов, и, кроме того, действительно некоторое регуляторное давление и давление со стороны правоохранительных органов практически витают в воздухе.

— Можно ли оценить на глаз, или, может быть, есть информация о том, каков состав этого заседания, сколько там иностранных инвесторов?

— Можно сказать, что иностранных гостей, в том числе на пленарной сессии с участием Владимира Путина, не меньше нескольких сотен, при этом в программе изначально было заявлено даже несколько тысяч. Поэтому, в общем-то, интерес иностранного бизнеса, в том числе и к главной пленарной сессии довольно велик.