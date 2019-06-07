Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года

Президент Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Стратегию будут реализовывать в два этапа: с 2019 по 2021 годы и с 2021 по 2025 годы.
Документ ставит следующие цели к 2021 году:
Кроме того, в стратегии указаны главные угрозы здоровью россиян. Среди них — сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, наркомания и алкоголизм, ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты и туберкулез.
Также в документе указаны значимые вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан. Самые важные из них — увеличение числа нетрудоспособных россиян, рост числа детей-инвалидов, жалобы граждан на доступность и качество медпомощи.
На основе документа будут разработаны госпрограммы РФ и субъектов, а также национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография».
Ранее Счетная палата выявила, что в 2018 году Минздрав не выполнил три из пяти показателей нацпрограммы «Развитие здравоохранения». Не были достигнуты показатели по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности жителей качеством медобслуживания.
Подробнее — в материале “Ъ” «Населению указа не хватило».
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