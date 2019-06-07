Ленобласть подписала на ПМЭФ-2019 инвестиционные соглашения на 1 трлн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме Ленинградская область подписала соглашения на общую сумму около 1 трлн рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам господина Дрозденко, этот результат является рекордным. «Ни один регион не подписывал столько в истории Петербургского международного экономического форума»,— отметил он.

Всего в рамках ПМЭФ Ленобласть подписала 45 соглашений на 999,6 млрд рублей. Самый крупный инвестиционный проект — создание в Усть-Луге комплекса по переработке этансодержащего газа компанией «РусХимАльянс» за 750 млрд рублей.

Подробнее о подписанных соглашениях — в онлайн трансляции “Ъ-СПб”.