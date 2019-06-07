Журналисты пришли на Петровку

На журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова завели уголовное дело. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Иван Голунов известен, в первую очередь, своими расследованиями коррупции на разных уровнях. Недавно он также выпустил материал о рынке ритуальных услуг и о «черных» микрофинансовых организациях. Оперативники задержали Голунова 6 июня в центре Москвы. Они утверждают, что обнаружили у него при себе и дома наркотики.

Ивана Голунова задержали днем, 6 июня, на Цветном бульваре в Москве. Это произошло примерно в 14.40. Журналист шел на рабочую встречу. По словам Голунова, сзади к нему подбежали двое мужчин в гражданской одежде и объявили, что он задержан. Позже они представились сотрудниками уголовного розыска. Журналисту заломили руки, надели наручники, посадили в автомобиль. Полицейские показали удостоверения только после того, как Голунов потребовал адвоката. Затем его привезли в управление внутренних дел по Западному административному округу. Вместе с ним приехал понятой. Журналист требовал вызвать адвоката, однако полицейские ему отказали. Они осмотрели Голунова, открыли его рюкзак, в нем они нашли пакет с пятью шариками. Два из них отправили на экспертизу и обнаружили наркотики. Иван Голунов сообщил, что во время медицинского освидетельствования его избили. Однако полицейские это опровергают. О произошедшем с стало известно только 7 июня, утром.

Правоохранительные органы сообщили, что у Ивана Голунова обнаружили 4 гр наркотиков, а дома у него нашли еще три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. Однако многим эта версия показалась неубедительной: сам корреспондент утверждает, что наркотики ему подбросили. В его защиту выступили политики журналисты, в том числе Юрий Дудь, Леонид Парфенов и Ксения Собчак.

Хронология задержания Ивана Голунова Читать далее

В пятницу у здания ГУ МВД по Москве на Петровке прошли одиночные пикеты. Полиция задержала около 20 человек, но впоследствии отпустила без составления протоколов. Как пояснили в полиции: чтобы не создавать резонанс.

“Ъ FM” связался с журналистом «Новой газеты» Павлом Каныгиным после того, как его отпустили полицейские. Он рассказал, что провел в автозаке и отделении полиции около двух часов: «Нас действительно задержали, продержали там почти два часа. Поначалу говорили, что будут протоколы составлять по статье КоАП «Нарушение правил проведения пикетов», штраф до 15 тыс. по суду. Нам говорили, что мы стояли слишком близко друг к другу, хотя мы как раз очень щепетильно подошли к вопросу, как стоять в этом пикете — у нас были плакаты, мы постарались максимально друг от друга отделиться, стояли по периметру здания ГУВД на Петровке. Но через какое-то время появился наряд, и нас уже, что называется, взяли под белы рученьки и повели в автозаки».

«Довольно неприятно это все было,— рассказывает Каныгин. — когда тебя хватают под локти и не объясняют, почему. Сначала говорят, что проверят документы, потом сажают в автозак, закрывают, ты сидишь на жаре — непонятно, что вообще происходит. В автозаке со мной ехали еще трое. В следующем автозаке подвезли еще человек восемь. То есть тех, кто в первую очередь пришел, всех сразу же заграбастали. После того, как нас отпустили, мы снова пришли на Петровку. Я посмотрел: там, конечно, людей прибавилось, но полицейские уже не так себя агрессивно вели — нарезали круги рядом с пикетирующими и в мегафон требовали разойтись».

Одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова прошли и в Петербурге. «По моим подсчетам, у Гостиного двора собрались не более 50 человек,— сообщил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.— Они периодически вставали в одиночный пикет, менялись у них и плакаты. На одном из них было напечатано требование освободить Ивана Голунова, на втором — просто красными маркером было написано то же самое. Еще, как минимум, четыре человека стояли на расстоянии примерно 50 м друг от друга в одну линию вдоль Гостиного двора. За происходящим наблюдали несколько нарядов сотрудников полиции. Причем, если изначально дежурили возле Гостиного двора примерно три экипажа, то позднее к ним добавились еще два автомобиля с сотрудниками ППС в черной форме, которые периодически подходили к пикетчикам, иногда проверяя у них документы. Но, как заявили сами участники этой акции, полицейские вели себя довольно корректно и никакой силы не применяли».

Сам Иван Голунов после задержания более суток провел в отделении полиции — все это время с ним проводили следственные действия. Адвокат Павел Чиков опубликовал фотографию, на которой на спине у журналиста видны ссадины, якобы полученные при задержании. Но в полиции применение силы к задержанному отрицают.

Спустя сутки к Голунову допустили представителей Общественной наблюдательной комиссии. Журналист выглядел уставшим и отказывался от предлагаемой ему в полиции еды, рассказал в беседе с “Ъ FM” ответственный секретарь ОНК Иван Мельников: «Есть многочисленные ссадины в верхней части спины у него. И, как пояснил сам Иван Голунов, получил он их, когда его вывозили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования, и отказался подчиниться требованиям сотрудников полиции проехать далее в учреждение полиции. Он схватился за лавочку, держался, сотрудники полиции потянули его на себя, в результате чего он упал и получил эти множественные ссадины на спине. Мы попросили руководство УВД провести проверку касаемо применения физической силы к нему. Иван Голунов заявил, что он сильно устал, хочет спать. Мы попросили как можно быстрее ему такую возможность предоставить.

Он сообщил, что ему предлагали питание и воду, но он отказывался, так как опасался провокаций.

Просили также, согласовав с ним, чтобы его поместили в отдельную камеру для обеспечения его безопасности, а также для того, чтобы он мог нормально отдохнуть сейчас, так как с ним проводились неотложные следственные действия ночью — ксожалению, это не запрещено законом.

При задержании и во время следственных мероприятий полиция допустила множество нарушений, заявил адвокат журналиста Дмитрий Джулай. «По просьбе Ивана я заявлял лично ходатайство. Мне следователь, условно, сказал: я подумаю, как вам отказать, раз такой ажиотаж со стороны журналистов.

Но сейчас — спустя сутки — он решился все-таки взять у него смывы с рук и срезы с ногтей.

Иван больше суток не спал и не ел. Сотрудник конвойной службы запретил нам передать еду, которую его родственники принесли на КПП. Очень много нарушений сотрудниками полиции допущено, то есть это явно показывает на то, что была совершена провокация в отношении Ивана, но мы не хотим строить никаких прогнозов».

На сайте МВД днем в пятницу были опубликованы фотографии, которые были якобы сделаны во время обыска в квартире журналиста. На них — пакеты с белым порошком и колбы для изготовления наркотиков. Близкие Голунова заметили, что все фотографии, кроме одной, сделаны не в квартире журналиста. Позже руководитель пресс-службы столичного МВД Юрий Титов признал ошибку, сообщив, что изображения относятся в целом к делу, по которому проходит Голунов.

Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил журналистам, что надзорное ведомство возьмет дело Ивана Голунова под свой контроль. Также максимально объективно разобраться в ситуации главу столичной полиции попросил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обвинение корреспонденту планируют предъявить в субботу, 8 июня.