На Кубани построят сеть автозаправок за 10 млрд рублей

Сегодня, 7 июня, на ПМЭФ-2019 между администрацией Краснодарского края и ООО ПКФ «Магистраль» подписали инвестиционное соглашение, которое предполагает строительство 60 автозаправочных станций на территории региона. Инвестиции в проект составят около 10 млрд руб.

По информации краевого правительства, реализация проекта рассчитана на 2019-2023 годы. Сеть заправок обеспечит рабочими местами около 7 тыс. человек.

Как уже писал “Ъ-Кубань”, на ПМЭФ-2019 администрация края уже заключила инвестсоглашения с компанией «Еврохим», которая намерена удвоить мощности по производству минеральных удобрений в Белореченске и ретейлером «Магнит», который планирует запустить тепличный комплекс по производству томатов на территории Тимашевского района.

Василий Хитрых