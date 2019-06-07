«Магнит» планирует выращивать помидоры в Тимашевском районе

Осенью этого года федеральный ритейлер «Магнит» планирует запустить тепличный комплекс по производству томатов на территории Тимашевского района Краснодарского края. Об этом президент компании Ян Дюннинг сообщил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву в рамках ПМЭФ-2019.

По словам господина Дюннинга, ритейлер ориентирован на расширение торговой сети. В настоящее время запущена пилотная версия «Магнит-сити» на улице Красной в Краснодаре. «Это небольшой магазин с зоной кафе. В первый же день его посетило более 1000 человек», – рассказал президент компании.

В настоящее время, по словам Яна Дюннинга, активно развивается сеть аптек: 100 уже работают и столько же готовы к запуску. Практически построен индустриальный парк и открыта линия по производству конфет.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 31 мая Совет директоров ПАО «Магнит» избрал на три года президентом общества Яна Дюннинга. Он же назначен председателем комитета Совета директоров по стратегии компании. Возглавил Совет директоров «Магнита» Чарльз Райан, его заместителями стали Владимир Сорокин и Ян Дюннинг. Последний также вошел в комитет по финансовым рынкам и в состав правления. Секретарем Совета директоров ПАО «Магнит» избран Илья Соколов, председателем комитетов по аудиту и финансовым рынкам – Евгений Кузнецов, председателем комитета по кадрам и вознаграждениям Симмонс Джеймс Пэт. Всего в правление ПАО «Магнит» вошли 10 человек: гендиректор компании Ольга Наумова (0,016173% доли в уставном капитале общества), а также Ян Дюннинг (0,080810 %), Елена Милинова (0,007068 %), Татьяна Князева (0,003332 %), Елена Жаворонкова (0,003089 %), Руслан Исмаилов (0%), Евгений Мельников (0,0016917%), Владимир Сорокин (0,018135 %), Юрки Талвитие (0%) и Марья Дей (0,001617 %).

Ян Дюннинг пришел в «Магнит» из «Ленты», где с 2009 года занимал пост генерального директора, в декабре прошлого года, а 18 января 2019-го Совет директоров одобрил его кандидатуру на пост президента и члена правления компании. До прихода в «Ленту» господин Дюннинг занимал должность генерального директора «Metro Cash & Carry Украина», а ранее — операционного директора «Metro Cash & Carry Россия». Также он трудился в оптовой компании Lukas Klamer (дочерняя компания Metro Group в Нидерландах) и в немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi North.

Дмитрий Михеенко