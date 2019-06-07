«Еврохим» планирует удвоить мощности по производству минудобрений в Белореченске

На ПМЭФ-2019 компания «Еврохим» заявила о том, что намерена удвоить мощности по производству минеральных удобрений в Белореченске. Объем инвестиций в проект составит около 15 млрд руб.

По информации правительства Кубани, в минувшем году «Еврохим» перечислил в краевую казну более 770 млн руб. налогов. На благотворительную работу и социальные проекты в крае было направлено за четыре года 342 млн руб.

ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» до вхождения в состав ОАО МХК «ЕвроХим» 2002 году носило название «Краснодарский химический завод». На предприятии реализуются экологически значимые проекты: начато «сухое» складирование гидромелиоранта, восстановлена система аспирации в цехе сложных минеральных удобрений.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения» зарегистрировано в Белореченске в 2006 году. Уставный капитал предприятия 8 млрд руб. Является дочерней структурой АО МХК «Еврохим». По результатам 2017 года выручка компании составила 12 млрд руб., чистая прибыль – 283,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко