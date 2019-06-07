На ПМЭФ обратились к искусственному интеллекту

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) значительная часть сессий была посвящена обсуждению цифровой экономики и обостряющейся конкуренции стран за технологическое лидерство. Участники дискуссий сошлись во мнении, что отключение от доступа к технологиям уже сейчас стало самым большим риском. Российские чиновники заверили, что делают все возможное, чтобы не допустить технологического отставания РФ. Вице-премьер Максим Акимов напомнил о больших денежных вливаниях в развитие искусственного интеллекта в РФ, пообещав создать в этой сфере «пространство свободы и творчества»

«Мы наблюдаем конец мира, который нам хорошо знаком. Компании свободно обмениваются правами на разработки, в один продукт могут быть встроены решения от десятков производителей, поэтому если у вас есть доступ к технологиям, то вы вполне себе страна, если нет, то вы страна так себе»,— сказал вице-премьер Максим Акимов на сессии по искусственному интеллекту (ИИ). По его словам, в 2017 году лишь пять стран серьезно занимались подготовкой национальных стратегий в этой области, теперь их больше тридцати. Чиновник сообщил, что в России на федеральный проект по развитию ИИ за шесть лет будет направлено 90 млрд руб.

В правительстве считают, что эта технология может быть использована в том числе для сокращения расходов на госаппарат за счет кастомизации и прогнозирования спроса на госуслуги. «Опросы показывают, что даже судебной системе на базе ИИ люди заранее доверяют»,— добавил Максим Акимов и пообещал создать «пространство свободы и творчества». «Все сигналы от руководства для этого мы получили»,— сказал он.

Применение технологии ИИ, однако, может столкнуться с ограничениями. «Сырые данные мало кому интересны, к тому же около половины их объема сейчас находится в государственных закромах,— отметил глава аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко.— ИИ не может развиваться, когда нет данных, но ими еще надо обмениваться, а для этого необходимо регулирование, если не снять ограничения, то все упрется в правовые ограничения».

Спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков заметил, что говорить о победе одной страны в развитии ИИ преждевременно. Вкладывать все средства в эту технологию иррационально — пока ее успешно применяют банки и телеком-компании, давно собирающие данные. Для создания же действительно мощного искусственного интеллекта потребуется дешевая энергия, добавил Дмитрий Песков. Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина отметила важность создания «регуляторных песочниц» и экспериментальных площадок, на которых можно не бояться делать новые сервисы, не опасаясь последствий в случае их закрытия.

Участники сессии Сбербанка о трансформации бизнеса указывали на риски потери игроками конкурентных преимуществ. «Отключение от доступа к технологиям уже стало самым крупным риском»,— отметил глава банка Герман Греф. Он напомнил, что в последние десять лет Китай обеспечивал 36% прироста мирового ВВП, «так что его замедление почувствуют все». Тем более что доля КНР в капитализации всех цифровых компаний составляет 23% (США — 73%). Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко указал на важность кадров для трансформации бизнеса и призвал искать честных управленцев путем открытых конкурсов.

Татьяна Едовина, Санкт-Петербург