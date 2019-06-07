Цифра требует кадров

Зампред правления Газпромбанка Вадим Кулик, пришедший в кредитную организацию в конце 2017 года, может покинуть ее и вернуться в ВТБ. На новом месте ему предложили курировать сразу три важных направления: IT, операционный блок и блок рисков. Впрочем, в Газпромбанке надеются уговорить менеджера остаться, тем более что на него возлагались большие надежды по реформе информационных технологий и операционных процессов.

Источники “Ъ” подтвердили информацию агентства Reuters о возвращении Вадима Кулика из Газпромбанка (ГПБ) в ВТБ на пост первого зампреда. В 2004–2008 годах, господин Кулик уже работал в группе ВТБ (в банке ВТБ 24). «Он получил крайне заманчивое предложение войти в состав правления и стать куратором сразу трех блоков — IT, операционного и рисков — и полноправным первым зампредом,— рассказывает один из собеседников “Ъ”.— ВТБ необходимо совершить существенный прорыв в цифровизации, а Вадим Кулик за время работы в Сбербанке показал, что способен на это». В Сбербанке господин Кулик работал с 2008 по 2017 год, тогда появилась технология кредитной фабрики для физлиц, кредитный конвейер для МСБ, был усовершенствован ряд бизнес-процессов.

Сейчас блок IT в ВТБ курирует Ольга Дергунова. По данным источников “Ъ”, она сохранит пост зампреда правления ВТБ, но сконцентрируется на развитии Высшей школы менеджмента СПбГУ, директором которой назначена 6 июня. Операционный блок и блок «Риски» в ВТБ курирует первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин. По словам собеседников “Ъ”, у него довольно много иных полномочий (финансовый блок, стратегический департамент организации и методологии изменения бизнес-процессов и др.), поэтому часть топ-менеджер разделит с Вадимом Куликом. В ВТБ отказались от комментариев, Вадим Кулик не отвечал на звонки и СМС.

В ГПБ топ-менеджер пришел осенью 2017 года (см. “Ъ” от 30 октября 2017 года). На должности зампреда правления он занимался реализацией политики развития информационных технологий, координацией вопросов разработки стандартов и регламентации процессов операционного сопровождения банковских продуктов, участием в работе по централизации и координации всех систем управления рисками. Кроме того, с его приходом в ГПБ начал активно развиваться розничный бизнес.

По словам источников “Ъ” в банке, для руководства кредитной организации переговоры Вадима Кулика с ВТБ «стали полной неожиданностью». Сейчас в ГПБ обсуждают с топ-менеджером возможности продолжить работу в кредитной организации. В ГПБ отказались от комментариев.

ВТБ и ГПБ занимают по активам вторую и третью строчки среди крупнейших российских банков, однако в части цифровизации оба значительно отстают от Сбербанка. Так, по данным Markswebb Rank & Report, в рейтинге лучших цифровых банков 2018 года Сбербанк занимал 11-е место среди всех российских банков, ВТБ — 14-е, ГПБ — 29-е. Учитывая, что сейчас на рынке происходит реальная гонка технологий, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жаркий, специалист с большим опытом цифровизации нужен как ВТБ, так и ГПБ.

Ксения Дементьева