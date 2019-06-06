Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».

Сегодня, 6 июня, суд арестовал Али Белхороева, который подозревается в убийстве господина Калмановича. Он будет находиться под стражей до 28 июня. Еще одному фигуранту дела, Жабраилу Костоеву, продлили срок задержания на 72 часа — чтобы защита могла собрать дополнительные характеризующие его материалы, в том числе по состоянию здоровья.

Напомним, господа Белхороев и Костоев были задержаны по делу об убийстве Шабтая Калмановича. Поиски других соучастников преступления продолжаются.

Известный предприниматель и владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтай Калманович был убит 2 ноября 2009 года в Москве. Киллеры из автоматов обстреляли автомобиль Mercedes бизнесмена. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Подробнее об убийстве — в публикации “Ъ” «Пришла и его очередь».