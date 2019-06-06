Раскрыто убийство Шабтая Калмановича

Пресненский суд Москвы сегодня, 6 июня, рассмотрит ходатайства Главного следственного управления СКР по Москве об аресте двух уроженцев Ингушетии, которым инкриминируется убийство в 2009 году известного бизнесмена и спортивного деятеля Шабтая Калмановича.

О задержании подозреваемых сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она не уточнила данные задержанных, но известно, что их фамилии Белхороев и Костоев. Фигурантам инкриминируются ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

Известный предприниматель и владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтай Калманович был расстрелян 2 ноября 2009 года в Москве: киллеры из автоматов обстреляли Mercedes бизнесмена.

Об убийстве читайте в публикации “Ъ” «Пришла и его очередь».

Александр Александров