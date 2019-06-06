Раскрыто убийство Шабтая Калмановича

Пресненский суд Москвы сегодня, 6 июня, рассмотрит ходатайства Главного следственного управления СКР по Москве об аресте двух уроженцев Ингушетии, которым инкриминируется убийство в 2009 году известного бизнесмена и спортивного деятеля Шабтая Калмановича.
О задержании подозреваемых сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она не уточнила данные задержанных, но известно, что их фамилии Белхороев и Костоев. Фигурантам инкриминируются ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).
Известный предприниматель и владелец женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтай Калманович был расстрелян 2 ноября 2009 года в Москве: киллеры из автоматов обстреляли Mercedes бизнесмена.
Об убийстве читайте в публикации “Ъ” «Пришла и его очередь».
просмотров: 133030
просмотров: 128128
просмотров: 102574
просмотров: 74403
просмотров: 71495