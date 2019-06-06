Генсек ООН рассказал о финансовых проблемах организации

Организация Объединенных Наций (ООН) столкнулась с финансовыми сложностями из-за устаревших правил распределения бюджета и стран-участниц, которые запаздывают со взносами в организацию. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас действительно трудная ситуация с деньгами, за годы эта проблема усугубилась из-за устаревшей схемы управления бюджетом. Эту проблему надо решать, и это обсуждается в рамках Генассамблеи»,— сказал господин Гутерриш. По его словам, финансовые трудности можно преодолеть, «если все страны будут своевременно и в полном объеме вносить взносы в бюджет ООН».

Согласно регламенту организации, страны ежегодно перечисляют взносы в ООН до 31 января. За этот год полностью выполнили свои финансовые обязательства 102 страны, включая Россию, перечислившую $148,4 млн. Однако один из крупнейших доноров — США — до сих пор не перевели свой взнос ООН.