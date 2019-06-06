Краснодарскому следователю нашлось дело в Москве

Басманный суд Москвы отправил под арест следователя по особо важным делам краснодарского следственного управления Следственного комитета РФ (СКР) Ислама Джамбаева, а также его общественного помощника юриста Боташева. Об этом сообщили в суде. По версии следствия, 30 мая помощник получил взятку в сумме 18 млн руб. от родственников бизнесмена Николая Озерова для передачи следователю. Следствие полагает, что сотрудник СКР пообещал предпринимателю изменить квалификацию на менее тяжкий состав преступления.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал двоим подозреваемым (на сайте суда указаны фамилии и инициалы фигурантов — И. Джамбаев и А. Боташев) меру пресечения в виде содержания под стражей. Как следует из информации на сайте суда, господин Джамбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а господин Боташев — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Как стало известно “Ъ”, Ислам Джамбаев работает следователем по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю, юрист Боташев является общественным помощником следователя. Оба фигуранта были задержаны в Краснодаре 30 мая оперативными сотрудниками ФСБ, которые зафиксировали факт получения господином Боташевым денежных средств и муляжей купюр на общую сумму 13 млн руб.

По версии следствия, помощник намеревался передать взятку следователю Джамбаеву, в производстве которого находилось дело в отношении бизнесмена Николая Озерова. Деньги передала мать подследственного Татьяна Озерова, которой, по данным оперативников, следователь пообещал переквалифицировать обвинение ее сыну на менее тяжкий состав преступления.

По данным сайта краснодарского краевого суда, Николай Озеров находится под стражей с октября прошлого года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по подложным документам в особо крупном размере). Николай и Татьяна Озеровы до 2016 года владели крупным агрохолдингом, включавшим мясокомбинат «Медведовский», племзавод «Индустриальный», несколько растениеводческих предприятий и строительную компанию. После вспышки африканской чумы свиней, уничтожившей все поголовье животных, у агрохолдинга Озеровых появились крупные проблемные долги, в результате чего группа компаний ушла в банкротство. В 2017 году Николай Озеров был осужден к восьми годам колонии за хищение кредитных средств Сбербанка и незаконные действия при банкротстве с ущербом на сумму более 3,5 млрд руб., в 2018 году он вышел по УДО и тут же снова был арестован сотрудниками ФСБ по новому обвинению. Имущество холдинга перешло к кредитору, московскому ООО «Рубеж безопасности», которое выкупило у Сбербанка право требования долгов.

Сергей Мельников, Краснодар