Тимур Бекмамбетов снимет сериал о россиянах в интернет-бизнесе Проект выйдет на СТС и на онлайн-платформах НМГ

«Базелевс» Тимура Бекмамбетова снимет для «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа» документальный сериал о россиянах, повлиявших на развитие интернета. Среди его героев — владелец DST Global Юрий Мильнер, основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, основатель поисковой системы Google Сергей Брин и другие.

Кинокомпания режиссера Тимура Бекмамбетова «Базелевс» снимет для digital-платформ НМГ и канала СТС сериал о россиянах, которые повлияли на развитие интернета, сообщили “Ъ” в пресс-службе «СТС Медиа». Заказчиком выступает «НМГ Студия», которая занимается инвестициями НМГ в кинопроекты (НМГ вместе с ВТБ владеет «СТС Медиа» с декабря 2018 года). Продюсерами проекта станут гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и Тимур Бекмамбетов. Соглашение о съемках сериала между «НМГ Студией» и «Базелевсом» подписано на ПМЭФ 6 июня. Его финансовые условия не раскрываются.

По словам представителя «СТС Медиа», сериал будет документальным, каждая серия посвящена россиянину или бизнесмену, в прошлом связанному с Россией, который «повлиял на развитие мирового интернета». В частности, планируются серии про владельца DST Global Юрия Мильнера, основателя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, основателя поисковой системы Google Сергея Брина, основателя сервиса Flo и бывшего вице-президента Mail.ru Group Юрия Гурского, основателя ABBYY Давида Яна, соучредителя PayPal Макса Левчина, одного из создателей Viber Игоря Магазинника, одного из авторов приложения Looksery, которое купил Snapchat, Виктора Шабурова.

Сериал будет снят в формате screenlife — его действие разворачивается на экране компьютера (в таком же формате снят фильм Тимура Бекмамбетова «Профайл»).

Планируется снять около 20 серий, премьера запланирована на весну 2020 года, говорят в «СТС Медиа». Холдинг будет распространять сериал в трех форматах: для ТВ (на СТС), на цифровых платформах «СТС Медиа» в интернете (в частности, в сервисе «Видеоморе») и для мобильных устройств в вертикальном формате экрана. Ранее в подобном вертикальном формате был снят документальный сериал для смартфонов «1968.Digital» — совместный проект студии «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна и кинокомпании «Базелевс».

Ранее 9 июня на фестивале Beat Film Festival состоялась премьера документального сериала «Холивар. История Рунета» журналиста и режиссера Андрея Лошака. В сериале рассказывается об истории русскоязычного сегмента интернета. В рамках фестиваля вышли первые две серии проекта, которые посвящены зарождению рунета, сериал в полном варианте планируется показывать на канале «Настоящее время» (телеканал — совместный проект радио «Свобода» и «Голоса Америки»).

Фильм про основателя «Вконтакте» Павла Дурова планировал снимать кинопродюсер Александр Роднянский: в 2012 году он купил права на экранизацию книги «Код Дурова» Николая Кононова. Фильм хотели выпустить в прокат в 2014 году, режиссером должен был стать Федор Бондарчук. В январе 2019 года Александр Роднянский сообщил, что остановил работу над проектом, объяснив это тем, что тот потерял актуальность.

Валерия Лебедева