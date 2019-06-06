«“Экспофорум” напоминает большой терминал аэропорта»

Торговые войны с Китаем отразятся на всех странах за счет его вклада в мировой ВВП, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что за последние 10 лет больше трети прироста мирового ВВП обеспечивала именно КНР. Также, по словам Грефа, Китай в этом году — самый большой гость на форуме. Ведущий Максим Митченков обсудил заявления Германа Грефа с корреспондентом «Ъ FM» Владимиром Расуловым, который сейчас находится на форуме.

— Греф, видимо, неслучайно заговорил про Китай. Много ли представлено китайских компаний в этом году?

— Китайских компаний представлено действительно много. Даже невооруженным глазом видно, что количество китайских и журналистов, и бизнесменов, и других участников заметно увеличилось с прошлого года. Сессию «Цифровая трансформация в быстроменяющемся мире: государство, компании и люди» с участием главного исполнительного директора Huawei Го Пина как раз эту сессию ведет глава Сбербанка Герман Греф. Перед началом дискуссии он привел некоторые цифры и заявил, что за 10 лет более трети прироста мирового ВВП сделал Китай, 15% — Индия. И это при том, что Китай по капитализации интернет-компаний занимает 23%, но лидируют пока в этом Штаты, по данным Грефа, 73% капитализации всех интернет-компаний — это американские игроки.

Интересно отметить, что после озвучивания этих цифр Герман Греф провел импровизированное голосование. Всех присутствующим он спросил, какой фактор они считают самым главным для успешной трансформации этого бизнеса при тотальной цифровизации.

И 40% назвали компетенции. Греф заявил, что ждал другого ответа: он выбрал лидерство — за это проголосовали 30%.

Затем слово взял Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента. Когда речь зашла о конкурсе «Лидеры России, он заявил, что отбирали людей, я процитирую — «кто готов был оторваться от дивана, и готов рискнуть». Вторым критерием Кириенко назвал честность. По его словам, все победители конкурса сейчас реально востребованы.

— Вернемся к теме Китая. Один из самых важных и почетных гостей форума — это глава КНР Си Цзиньпин. Когда ожидается его выступление, когда он примет участие в сессиях?

— Си Цзиньпин заявлен как один из ключевых спикеров на пленарной сессии, которая состоится 7 июня. Вместе с Владимиром Путиным он будет присутствовать на ключевой дискуссии. Скорее всего, основные вопросы будут касаться экономики и международных отношений, а также отношений России и Китая в частности.

— Какая атмосфера в целом? Много ли гостей форума в этом году?

— Гостей действительно много. «Экспофорум» напоминает большой терминал аэропорта с большим количеством секций, где находятся и стенды, и выставки, и залы для тех самых дискуссий. По сравнению с прошлым годом, по моим личным ощущениям, конечно, не так много активностей для участников, помимо непосредственно деловой программы. Например, когда участники совершают променад по территории «Экспофорума». Внимание привлек золотой автомобиль Aurus. При мне, к сожалению, никому за руль сесть не дали, очень многие останавливаются и фотографируются рядом с ним.