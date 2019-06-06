В Китае выданы первые коммерческие лицензии 5G

Министерство промышленности и информационных технологий КНР сегодня, 6 июня, выдало первые лицензии на использование сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в коммерческом режиме. Лицензии получили компании China Telecom, China Mobile, China Unicom и China Radio and Television. Это означает, что компании могут уже сейчас начать развертывание сетей для коммерческого использования. В тестовом режиме сети 5G используются в КНР с конца прошлого года. Пока неизвестно, когда именно произойдет запуск — некоторые операторы заявляли о планах сделать это уже в текущем году, однако эксперты сходятся во мнении, что основной процесс начнется в 2020 году.

Первой страной в мире, где на национальном уровне была запущена коммерческая сеть 5G, стала в начале апреля Южная Корея. 5G работает в некоторых городах и районах Великобритании, США, Швейцарии, а также в Монако и Сан-Марино.

Накануне «МегаФон», «Ростелеком» и Nokia совершили первый международный видеозвонок через российские сети 5G.

О внедрении 5G в России читайте в публикации “Ъ” «Частота пятого поколения».

Евгений Хвостик