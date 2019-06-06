Глава Роскомнадзора считает технически невозможной изоляцию рунета

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что изолировать рунет «невозможно технически». Он отметил, что к разговорам о возможных ограничениях из-за закона о «суверенном рунете» не стоит прислушиваться.

«Все разговоры про изолированный, катакомбный, "чебурашка", это все невозможно. Я бы говорил о законе, который вступит в силу с 1 ноября, как о законе о защищенном и устойчивом рунете»,— сказал господин Жаров на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по НТВ).

«Чебурашка» — проект внутренней российской информационной системы. Название было предложено в 2014 году выступавшим за ее создание сенатором Максимом Кавджарадзе.

Александр Жаров уверен, что «в современном мире все возможно» и угроза рунету существует. «Горячие головы, которые захотят по каким-то причинам наказать РФ и в виртуальном пространстве, существуют. Эти угрозы вполне реальны»,— уверен он. Также господин Жаров призвал россиян вести себя осторожнее в сети.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (рунета). Согласно документу, в случае угрозы отключения рунета Россия «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор.

О том, кто заработает на законе о «суверенном рунете»,— в материале “Ъ” «Электрофильтрация всей страны».