Департамент культуры Москвы не стал публиковать доходы Никиты Михалкова

В опубликованной в конце мая декларации руководителей московских театров и учреждений культуры за 2018 год нет сведений о доходах режиссера Никиты Михалкова, который с 2017 года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера. При этом, как отмечает Русская служба BBC, сведения о доходе и имуществе директора театра Степана Шаумяна в документе приводятся.

Согласно декларации о доходах господина Михалкова за 2017 год, он заработал 529 млн руб. У него задекларировано 89 земельных участков, шесть жилых домов, шесть квартир, 11 нежилых зданий, вертолет и трактор. Имя господина Михалкова встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм. Сам Никита Михалков заявлял, что его доходы в 2017 году стали результатом успешной творческой работы и эффективных инвестиций.

Замглавы «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов отметил, что в том, что сведения о доходах господина Михалкова в этом году не публиковались, нарушения закона нет. «Формально департамент культуры указал перечень лиц (которые должны декларировать свое имущество.—“Ъ”), и Михалков, исходя из этого формализма, декларации не подает»,— пояснил он. При этом господин Шуманов считает, что «это противоречит общественным интересам в некоторой степени».

По итогам 2018 года самым богатым из руководителей театров стал художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов (78 млн руб.). На втором месте — президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков (73,5 млн руб.).