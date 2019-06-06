Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о просьбе Вашингтона провести второй референдум в Крыму после проведения первого голосования. С соответствующим предложением в апреле 2014 года, по словам министра, выступал тогдашний госсекретарь США Джон Керри. Москва ответила на просьбу отказом.

«С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров»,— отметил господин Лавров в интервью РБК.

По его словам, в Вашингтоне пять лет назад признавали, что «все произошло так, как хотел крымский народ», а еще один референдум нужен исключительно «для порядка».

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года, через два дня после референдума, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Западные страны не согласны с тем, что Крым российский, и считают полуостров оккупированной территорией.