Кинокомпания Kinodanz готова к мировому соглашению с BadComedian

Представители кинокомпании Kinodanz заявили о готовности заключить мировое соглашение с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian), ранее опубликовавшим критический обзор на фильм «За гранью реальности». Ролик, как считают в Kinodanz, нарушил допустимый объем цитирования.

«В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах»,— объяснил “Ъ” суть претензий Евгений Мелентьев. По его словам, после появления видеоролика несколько иностранных дистрибуторов изменили условия контрактов.

Kinodanz подала иск против блогера в январе 2019 года. Сумма исковых требований составляет 1 млн руб. Евгений Баженов назвал иск «попыткой цензурировать критику» и утверждает, что представители Kinodanz предупредили его, что за компанией «стоят очень влиятельные люди» и ее поддерживает Минкульт.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Kinodanz готова на мировое соглашение с BadComedian».