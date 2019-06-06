Квалисторики

На рынке бюро кредитных историй (БКИ) в ближайшее время могут произойти существенные перемены. В целях учета информации о долговой нагрузке граждан законодатели выступили с предложением выделить квалифицированные бюро, которые соберут эти данные с остальных участников рынка. К ним будут предъявляться более жесткие требования, чем к остальным игрокам. Однако этот статус позволит им сохранить бизнес, тогда как БКИ, не попавшим в эту категорию, с высокой степенью вероятности придется покинуть рынок.

Внесенный в среду в Госдуму законопроект о квалификации кредитных бюро может существенно усилить позиции крупнейших игроков и ослабить небольшие БКИ. Согласно документу, разработанному группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, лишь квалифицированные БКИ смогут предоставлять кредиторам сведения о долговой (платежной) нагрузке граждан и компаний.

В настоящее время, согласно реестру ЦБ, на рынке работают 13 бюро кредитных историй. Однако основная масса данных аккумулирована у трех крупнейших игроков — НБКИ, «Эквифакс», ОКБ. Четвертым крупным игроком на рынке является «Кредитное бюро "Русский стандарт"». Все из них намерены получить статус квалифицированных бюро. Как пояснил “Ъ” Анатолий Аксаков, никаких ограничений по количеству квалифицированных БКИ не предусмотрено, все, кто сможет соответствовать требованиям, смогут получить этот статус. Впрочем, сами требования в законопроекте не указаны, их позже определит ЦБ.

Согласно законопроекту, небольшие игроки будут обязаны делиться с квалифицированными БКИ собственными данными, но только в части расчета показателя долговой нагрузки. При этом квалифицированные БКИ не будут делиться данными друг с другом, кредиторам придется запрашивать их все. Впрочем, участники рынка не исключают появления на нем новых игроков. По мнению гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, на рынок могут выйти новые компании, которые станут заниматься аккумуляцией данных для кредиторов за определенную комиссию. Влияние на рынок пока оценить сложно, все будет зависеть от итоговых требований, добавляет гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В то же время игроки, которые не войдут в число квалифицированных бюро, могут потерять часть бизнеса. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков не исключает, что после принятия закона небольшие игроки уйдут с рынка, при этом для кредиторов кардинально ничего не изменится. По словам господина Лагуткина, у небольших бюро фактически нет данных, интересных федеральным игрокам, но в то же время они имеют свою нишу, которая с высокой вероятностью сохранится.

Впрочем, для тех, кто решится быть квалифицированным БКИ, предстоит не только соблюдение требований ЦБ, но и ограничение на расценки в рамках предоставления данных о долговой нагрузке. На данный момент тарифы БКИ ничем не регламентированы, более того, они могут быть разными для разных по объему запрашиваемых данных банков. Законопроектом предлагается, что стоимость услуги квалифицированного БКИ по предоставлению сведений о долговой нагрузке не должна превышать более чем на одну треть среднерыночного значения стоимости кредитного отчета. Впрочем, методика расчета среднерыночных расценок пока не определена.

В ЦБ не считают, что новый подход будет губителен для небольших игроков рынка. Институт квалифицированных БКИ вводится с целью агрегирования информации о долговой нагрузке от прочих БКИ и предоставления ее по запросам кредиторов в масштабе времени, близком к реальному, пояснили “Ъ” в ЦБ. «Действующая редакция законопроекта предусматривает передачу в квалифицированные БКИ только трех показателей кредитной истории (сумма и дата очередного платежа и значение среднемесячного платежа по договору займа), необходимых для расчета долговой нагрузки»,— уточнили там. Кроме того, законопроект предусматривает передачу квалифицированными БКИ части выручки от реализации сведений о долговой нагрузке тем компаниям, от которых были получены сведения. К ним будут предъявлены и повышенные требования к обеспечению непрерывности деятельности, составу собственных средств и требования к участию в капитале, отметили в ЦБ.

Рынку потребуется адаптация к новым регулятивным требованиям, что может привести к консолидации рынка, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «При этом делать точные прогнозы про уход небольших игроков с рынка пока преждевременно, проект не прошел даже первого чтения, могут быть поправки заинтересованных сторон»,— заключает он.

Ксения Дементьева, Вероника Горячева