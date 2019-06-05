Бизнесмены выбирают между делами и вечеринками

Вечеринок стало больше: опера, интерактивное шоу или клуб для взрослых. Куда пойти и чем заняться за пределами деловой площадки Петербургского форума? Об этом — Аэлита Курмукова.

Инвестбанкир Ян Яновский едет на Петербургский экономический форум в 11-й раз. И не пропускает практически ни одного приема своих партнеров и друзей. Говорит, что не устал от вечеринок — публику ПМЭФа еще есть чем удивлять: «Думаю, что это не про тусовки. Многие приезжают, чтобы обсудить понятные вопросы, найти решение. Вообще, вечерняя программа является важной частью. Я выступаю на панелях и 6 и 7 числа, буду готовиться. Но я думаю, что все-таки 6 вечером я пойду на прием — мне очень интересна опера "Рабочий и колхозница" Павла Каплевича. Я точно пойду на Дворцовую на концерт Андреа Бочелли и Аиды Гарифуллиной».

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Для компаний вечеринка на ПМЭФ — это еще и возможность заявить о себе. Хотя некоторые в рекламе вовсе не нуждаются. В этот раз впервые за всю историю петербургского форума дебют у «Норникеля», который сделал ставку на отечественный шансон. А вообще иностранных артистов стало заметно меньше. Будут в основном свои: Земфира, Григорий Лепс, «Би-2», «Моральный кодекс», Сергей Шнуров, уже без «Ленинграда», и оперные звезды. Основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович планирует сходить на концерт Валерия Гергиева: «На вечеринки и приемы хожу в основном к друзьям и на те, которые наиболее интересны. Там качественные продукты, но поскольку это все так плотно проходит, заявленные качества, к сожалению, не доходят до потребителя».

За пределами деловой площадки Ппетербургского форума заявлено более 50-ти вечеринок и приемов. Всех не обойти, но попробовать можно, говорит бизнесмен Давид Якобашвили: «Обхожу все, что возможно, куда успеваем, туда приходим, и на вечерние дискотеки, и губернаторские приемы. Какой-то драйв есть определенный. Конечно, спишь пару-тройку часов, потом встаешь, идешь дальше. Получается такой же марафон, как в Давосе, но чуть-чуть другой — все-таки в Питере белые ночи».

Такой марафон выдерживают не все. И тут главное определиться, что важнее — деловая или вечерняя программа ПМЭФ, резюмирует бизнесмен Борис Болтянский: «Я пытаюсь выбирать вечеринки так, чтобы они точно не мешали деловой программе. Много людей приезжает на ПМЭФ и на деловые панели так и не попадает — остаются участниками культурной программы форума. В прошлом году я оказался на форуме вместе с одним знакомым банкиром, который каждый день убедительно мне говорил, что завтра он будет на пленарке, будет на выступлении Грефа, завтра он очень хочет послушать Эльвиру Набиуллину. Бронировал рестораны на форуме, приглашал меня на обед.

И каждый вечер он уходил в тусовочную жизнь и утром признавался мне, что не сможет сегодня приехать, но завтра обязательно будет. И так я его на форуме и не увидел».

Любителям ночной жизни ПМЭФ в этом году будет совсем не просто, ведь кроме вечеринок и приемов в программе открытие досугового центра для взрослых.