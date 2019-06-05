Путин сменил губернатора Астраханской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку. Вместо него врио главы региона назначен заместитель полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Бывший врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов Фото: Логунов Евгений, Коммерсантъ

Господин Морозов занимал свой пост с сентября 2018 года. Как сообщают источники “Ъ”, он уволился по семейным обстоятельствам и перейдет на работу в одну из спецслужб. До назначения врио губернатора Сергей Морозов работал заместителем руководителя ФТС, а еще ранее служил в ФСО и был помощником министра обороны.

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О новом назначении господину Бабушкину сообщил президент во время встречи в Кремле.

Игорь Бабушкин родился в 1970 году в Ярославской области. В течение десяти лет служил в вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества.

Чем известен Игорь Бабушкин Читать далее

Выборы губернатора Астраханской области пройдут 8 сентября в единый день голосования.

Подробнее о смене губернатора читайте в публикации “Ъ” «Врио перемен».