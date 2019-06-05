Чем запомнился на посту Сергей Морозов

5 июня врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку. Чем он запомнился на посту, который занимал с сентября 2018 года,— в справке “Ъ”.

Одной из первых в должности врио губернатора для Сергея Морозова стала встреча с президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым в Москве. Позже, в апреле, на встрече с Владимиром Путиным глава компании, ведущей разработку ряда месторождений в Каспийском море, говорил, что доволен работой с господином Морозовым. Врио губернатора встречался также с главами «Газпрома», РЖД и других компаний, работающих в регионе.

В ноябре господин Морозов совершил зарубежный визит — посетил Форум межрегионального сотрудничества в Казахстане, где общался с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В том же месяце во время рабочей поездки в Казань главы Татарстана и Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве. В декабре Сергей Морозов встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего в мае было открыто прямое авиасообщение Астрахань—Баку.

В январе разразился скандал, когда к губернатору обратился продюсер ледовых шоу Илья Авербух, заявив о мошенничестве. Ранее врио губернатора подарил билеты на новогоднее шоу в Астрахани 4 тыс. малоимущих детей и их родителям. На афишах и в пресс-релизах администрации был указан Илья Авербух, заявивший впоследствии, что не имеет отношения к шоу и намерен обратиться в суд.

14 мая город Ахтубинск Астраханской области посетил Владимир Путин, он осмотрел новые системы вооружения в летно-испытательном центре Минобороны. В тот же день на совещании врио губернатора проинформировал президента о необходимости дополнительного финансирования ряда транспортных проектов, в частности по ремонту ВПП в аэропорту Астрахани за 5 млрд руб. Президент ответил так: «Не нужно по каждому поводу просить дополнительных ресурсов. У нас в рамках нацпроектов запланированы приличные деньги — сотни миллиардов и триллионов рублей. Я вас прошу внимательно посмотреть, что и как запланировано». В начале июня областной минфин сообщил о сокращении госдолга Астраханской области на 4,4 млрд руб. за четыре месяца 2019 года — до 17,8 млрд руб.

В конце мая ФОМ и ВЦИОМ провели круглый стол, на котором обнародовали свежие губернаторские рейтинги. Согласно им, за Сергея Морозова готовы были проголосовать 62% из числа тех, кто планировал принять участие в выборах в сентябре 2019 года. За время работы Сергея Морозова на посту врио губернатора сообщалось также о его встречах с рядом федеральных министров, глав ведомств, духовных лидеров региона, представителей бизнеса, избирателей; врио принимал участие в открытии объектов социальной и спортивной инфраструктуры, вручении наград и других мероприятиях.