Минобороны РФ отрицает небезопасный перехват самолета США

Минобороны России утверждает, что истребитель Су-35 не совершал небезопасного перехвата американского самолета Р-8А Poseidon над Средиземным морем. «В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства»,— сказано в сообщении Минобороны (цитата по «РИА Новости»). В военном ведомстве уточнили, что сближение кораблей произошло в районе российского пункта базирования ВМФ Тартус.

О перехвате самолета P-8A Poseidon сообщил Шестой флот США. По данным американской стороны, всего перехватов было три, и именно второй был «небезопасный».

Во второй раз, по данным военных США, у Су-35 была большая скорость во время полета перед американским самолетом, и это поставило под угрозу пилотов и членов экипажа, поскольку те ощутили волну турбулентности. Второй перехват длился 28 минут. Все три перехвата завершились за 175 минут.