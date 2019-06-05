США сообщили о «небезопасном» перехвате американского самолета российским Су-35

Российский истребитель Су-35 перехватил американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon над Средиземным морем, сообщил Шестой флот США. Американские военные сочли действия российского истребителя «небезопасными».

«4 июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен три раза российским Су-35 в течение 175 минут»,— говорится в сообщении Шестого флота. Отмечается, что первый и третий перехваты оценили как безопасные.

Во второй раз, по данным военных США, у Су-35 была большая скорость во время полета перед американским самолетом, и это поставило под угрозу пилотов и членов экипажа, поскольку те ощутили волну турбулентности. Второй перехват длился 28 минут. Все три перехвата завершились за 175 минут.

Военные подчеркнули, что не провоцировали российский истребитель, а действия РФ назвали безответственными.