Нуждающиеся в жилье сироты Хабаровска завершили голодовку после обещаний чиновников

Одиннадцать недавних воспитанников детдомов Хабаровского края во вторник вечером прекратили голодовку у здания правительства региона, сообщили “Ъ” в пресс-службе губернатора. Длившаяся с понедельника, чуть более суток, акция была поначалу объявлена бессрочной, но ее участники прислушались к доводам главы региона Сергея Фургала и профильных чиновников. За время голодовки госпитализирована одна молодая женщина, ее здоровью ничто не угрожает.

Напомним, сироты требовали немедленного выделения им квартир, которых ожидают уже от пяти до 12 лет. Участники акции в ожидании жилья снимают квартиры, на что им из бюджета выплачивается компенсация 10 тыс. руб. в месяц.

Участникам голодовки предложили пока поселиться в общежитии Хабаровского краевого центра развития спорта, и несколько человек согласились. Рядом с комнатами есть душ и туалет, имеются стиральные машины, плиты, холодильники.

Ранее губернатор Сергей Фургал призвал участников свернуть несанкционированную акцию. Он рассказал, что в планах — выделение 580 квартир для сирот, часть которых будет сдана в нынешнем году, а часть закуплена на вторичном рынке. «Идут конкурсы, идет проектирование, выделен 861 млн руб.»,— сообщил сиротам глава региона, добавив, что проблемой жилья для сирот в регионе не занимались долгие годы, и планируемый на 2019 год объем жилья прецедента не имеет.

Накануне с представителями инициативной группы встречался прокурор Хабаровского края Виталий Каплунов. Он сообщил, что еще 17 мая в адрес губернатора было внесено представление об устранении нарушений в обеспечении жильем сирот. Всего в регионе, по данным прокуратуры, положенное по закону жилье ожидает 3284 сироты. СУ СКР по Хабаровскому краю ведет проверку действий чиновников правительства региона на предмет халатности (ст. 293 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск