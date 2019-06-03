10 июня, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Нуждающиеся в жилье сироты начали голодовку перед зданием правительства Хабаровского края

Одиннадцать недавних воспитанников детдомов Хабаровского края сегодня, 3 июня, вышли на главную площадь столицы региона и объявили голодовку, потребовав немедленного выделения им квартир. Они заявляют, что жилья ожидают уже более пяти лет, и акцию хотят сделать бессрочной. Около 20:30 по местному времени (13:30 мск) к ним вышел губернатор Сергей Фургал, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора края Надежда Томченко.

Глава региона призвал участников свернуть несанкционированную акцию. Он сообщил, что в планах выделение 580 квартир для сирот, часть которых будет сдана в нынешнем году, а часть закуплена на вторичном рынке. «Идут конкурсы, идет проектирование, выделен 861 млн руб.»,— сказал губернатор, добавив, что проблемой жилья для сирот в регионе не занимались долгие годы.

Голодающие, имеющие на руках неисполненные решения судов об обеспечении положенным жильем, приняли решение продолжить акцию. Ранее, в августе 2018 года и марте нынешнего, они проводили пикетирование правительства. Тогда с ними также встречался Сергей Фургал. Со слов пресс-секретаря губернатора, в одном доме сиротам может быть выделено не более 25% жилплощади, поэтому надо строить еще больше домов.

СУ СКР по Хабаровскому краю начал проверку действий чиновников правительства региона на предмет халатности (ст. 293 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя