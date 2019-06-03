Нуждающиеся в жилье сироты начали голодовку перед зданием правительства Хабаровского края

Одиннадцать недавних воспитанников детдомов Хабаровского края сегодня, 3 июня, вышли на главную площадь столицы региона и объявили голодовку, потребовав немедленного выделения им квартир. Они заявляют, что жилья ожидают уже более пяти лет, и акцию хотят сделать бессрочной. Около 20:30 по местному времени (13:30 мск) к ним вышел губернатор Сергей Фургал, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора края Надежда Томченко.

Глава региона призвал участников свернуть несанкционированную акцию. Он сообщил, что в планах выделение 580 квартир для сирот, часть которых будет сдана в нынешнем году, а часть закуплена на вторичном рынке. «Идут конкурсы, идет проектирование, выделен 861 млн руб.»,— сказал губернатор, добавив, что проблемой жилья для сирот в регионе не занимались долгие годы.

Голодающие, имеющие на руках неисполненные решения судов об обеспечении положенным жильем, приняли решение продолжить акцию. Ранее, в августе 2018 года и марте нынешнего, они проводили пикетирование правительства. Тогда с ними также встречался Сергей Фургал. Со слов пресс-секретаря губернатора, в одном доме сиротам может быть выделено не более 25% жилплощади, поэтому надо строить еще больше домов.

СУ СКР по Хабаровскому краю начал проверку действий чиновников правительства региона на предмет халатности (ст. 293 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск