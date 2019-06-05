Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заключил новый контракт с UFC и стал самым высокооплачиваемым ее бойцом. Организация уже официально анонсировала его бой с временным чемпионом UFC американцем Дастином Порье. Однако не исключена вероятность поединков россиянина с канадцем Жоржем Сен-Пьером, а также с ирландцем Конором Макгрегором, проигравшим ему титульный бой в октябре прошлого года.

О подписании нового, рассчитанного на несколько боев контракта победителя UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с организацией сообщил ESPN со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза. Он утверждает, что таким образом Хабиб стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC.

«Это одна из крупнейших сделок в истории UFC, и мы не имеем права просить большего»,— сказал господин Абдель-Азиз в интервью MMA Fighting.

Он назвал переговоры с организацией самыми легкими в его практике. Он также выразил мнение, что Хабиб — величайший боец без привязки к весовой категории.

UFC уже официально анонсировал поединок россиянина с временным чемпионом организации американцем Дастином Порье. Этот бой, к которому Нурмагомедов уже начал подготовку, станет второй защитой титула в его карьере и пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Там Хабиб впервые выйдет бороться после шестимесячной дисквалификации за участие в драке после досрочно выигранного им в октябре прошлого года боя за титул с ирландцем Конором Макгрегором. Также Нурмагомедов может встретиться с канадцем Жоржем Сен-Пьером в случае его возвращения в UFC.

При этом глава UFC Дана Уайт не исключил и повторного поединка между россиянином и поверженным им ирландцем. «Повторный бой Хабиба с Макгрегором абсолютно реален. Мы хотим посмотреть на ближайшие бои и понять, что хочет Макгрегор,— цитирует господина Уайта MMA Fighting.— Конор хочет заполучить реванш с Хабибом. Все они будут драться. Еще раз скажу, ясность появится 7 сентября в Абу-Даби и в предстоящий уикенд. После этого станет ясно, что ожидает Конора».

А пока что Хабиб Нурмагомедов прокомментировал официальное объявление боя с Дастином Порье. «Добро пожаловать на борт»,— обратился он к американцу, являющемуся временным чемпионом организации, в своем Instagram-аккаунте.

Вера Мухина