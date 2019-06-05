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Пилотные тесты 5G хотят завершить до конца года

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать такие сети в столице на территории спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-сити». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проекты решений комиссии, которые будут рассмотрены сегодня, 5 июня. Координировать пилотные зоны будет департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Как сообщил неназванный представитель Минкомсвязи, завершение пилота планировалось в 2020 году, однако ДИТ предлагает подвести итоги до конца нынешнего года. Для теста предлагается использовать уже поступившие первые образцы коммерческого оборудования, подходящего для внедрения 5G именно в диапазоне 25,25–29,5 ГГц.

«Известия», также ссылаясь на проекты решений ГКРЧ, уточняют, что в случае положительного решения тесты 5G можно будет начать в конце лета. 5G на частотах 25,25–29,5 ГГц позволит покрывать сверхскоростным интернетом стадионы, торговые и бизнес-центры и прочие места массового скопления людей.

Напомним, ранее Минкомсвязь предлагала в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. Вице-премьер Максим Акимов просил президента Владимира Путина дать поручения по его расчистке. Дело в том, что частоты свыше 25 ГГц способны обеспечить лишь точечное, а не сплошное покрытие.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Частота пятого поколения».

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