СКР связался с защитой Калви по поводу его поездки на ПМЭФ

Следователи связались с защитой находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, чтобы обсудить варианты его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает РБК со ссылкой на источник в фонде. Ранее прошение об участии господина Калви отправили представители Baring Vostok.

Адвокат господина Калви Дмитрий Клеточкин подтвердил “Ъ FM”, что следователи связались с защитой Майкла Калви по вопросу его участия в ПМЭФ. Пока, по его словам, разрешения на поездку инвестора на форум нет.

«Звонили обсуждать нюансы организации его возможной поездки со стороны ФСИН»,— сказал источник РБК. Собеседник издания, близкий к окружению господина Калви, подтвердил информацию. По его словам, поездка пройдет так: на форум Майкла Калви будут сопровождать сотрудники ФСИН, а расходы на билеты и гостиницу оплатит фонд Baring Vostok.

Источник «Интерфакса» отрицает, что следователи обсуждали с защитой господина Калви его поездку на ПМЭФ. «Каждое ходатайство Калви об освобождении из-под домашнего ареста будет рассматриваться в соответствии с российским законодательством»,— сказал собеседник агентства.

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Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. За несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. После этого адвокаты бизнесмена обратились в СКР с просьбой отпустить его на ПМЭФ.

О шансах основателя Baring Vostok посетить ПМЭФ, читайте в материале “Ъ FM”.