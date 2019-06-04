Трамп пообещал Великобритании «выдающуюся» торговую сделку после «Брексита»

Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключат с Великобританией «выдающееся» торговое соглашение после выхода страны из ЕС. «Мы работаем над выдающейся сделкой, здесь есть огромный потенциал»,— сказал господин Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй (цитата по BBC). По его словам, после подписания соглашения масштаб торговли двух стран может быть в два-три раза больше, чем сейчас.

Госпожа Мэй согласилась с тем, что у США и Великобритании «великолепные отношения», и добавила, что нужно продолжать их укреплять. При этом она отметила, что торговый договор будет заключен после того, как стороны обсудят, что «должно и не должно быть в торговой сделке в будущем».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что поддерживает «Брексит», но при условии, что финансовая стабильность в мире сохранится. Вашингтон при этом готов к любому варианту развития событий.

Подробнее о визите президента США в Лондон — в материале “Ъ FM”.