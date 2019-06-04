Трамп поддержал «Брексит» при сохранении финансовой стабильности в мире

Президент США Дональд Трамп поддерживает «Брексит» при условии, что выход Великобритании из Евросоюза не нарушит экономическую и финансовую стабильность в мире. Заявление опубликовано на сайте Белого дома США.
«Президент Трамп поддерживает "Брексит", который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства»,— говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что Вашингтон готовится к любому исходу в связи с «Брекситом».
Ранее газета The Sunday Times сообщила, что господин Трамп рекомендовал Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с «Брекситом».
Президент США прилетел в Великобританию с официальным визитом. Поездка господина Трампа продлится до 5 июня.
Подробнее про визит президента США в Великобританию — в материале “Ъ FM”.
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