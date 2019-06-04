На пикете в севере у театра драмы в Екатеринбурге задержали трех человек

В Екатеринбурге полиция задержала трех участников пикета в защиту сквера у театра драмы, где ранее планировалось построить храм Святой Екатерины. О задержании активистов сообщил юрист Иван Волков, который также оказался среди задержанных. По некоторым данным, задержанных пятеро. Как сообщил корреспондент “Ъ-Урал”, в пикете приняли участие около десяти человек. На месте акции дежурили четыре машины ОМОНа. Сейчас задержанных везут в отдел полиции №9.

Ранее Иван Волков создал «Комитет по спасению сквера». Также известно о его планах подать заявку на проведение референдума о запрете строительства на территориях парков и скверов города. Ранее господин Волков сообщал, что министерство общественной безопасности Свердловской области (отвечает за согласование публичных мероприятий) отказало в согласовании пикета из-за того, что в уведомлении о его проведении не было подписей доверенных лиц. Сегодня, 4 июня, сотрудники отдела охраны общественного порядка городской полиции предупредили юриста, что за участие в несогласованном пикете на него составят протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга). С обращением выступили представители городской администрации. По их словам, о подготовке к проведению публичного мероприятия уведомлены органы прокуратуры.

С 13 по 16 мая в Екатеринбурге прошли выступления за сохранение сквера, где планировалось строительство храма. Было задержано более 100 человек, из них более 30 помещены под арест. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о строительстве храма на основе опроса. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма. Опрос ВЦИОМа показал, что большинство жителей считают выбранное место неудачным для строительства. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из пяти площадок, рассматриваемых под строительство храма.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале “Ъ-Урал” «Храм начал движение»

Екатерина Аверина