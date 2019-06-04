Храм начал движение

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал исключить парки и скверы из списка альтернативных площадок под строительство храма Святой Екатерины. Правда, это не касается сквера у драмтеатра. Опрос предлагается провести 28 июля. Социологи считают целесообразней провести процедуру в конце сентября, когда население вернется из отпусков.



В мэрии Екатеринбурга прошло первое заседание рабочей группы, посвященное проведению опроса по поводу площадки, на которой будет построен кафедральный собор Святой Екатерины. На нем мэр Александр Высокинский представил результаты сбора заявок горожан. Одними из популярных площадок для строительства храма были названы участок на пересечении улиц Белинского и Фурманова, участок под недостроенной гостиницей «Дели» по улице Куйбышева, территория за Макаровским мостом, площадь Труда, парк Зеленая роща (Ново-Тихвинский монастырь), спорный сквер у театра драмы. По словам мэра, первые 15 площадок будут рассмотрены градостроителями. Пять мест, которые соответствуют критериям, утвержденным на заседании экспертного совета архитекторов 31 мая, будут включены в шорт-лист для опроса и предложены на рассмотрение рабочей группе.

«Чтобы снять социальную напряженность с площадки у драмтеатра, необходимо обратить внимание на другие места. Оставляя сквер в опросе, мы социальную напряженность не убираем»,— считает архитектор Полина Иванова. Мэр предложил вернуться к этому вопросу позже, когда площадки будут проанализированы в соответствии с градостроительными критериями. Он заверил, что другие парки и скверы в опрос включены не будут.

Городские власти создали рабочую группу для утверждения шорт-листа площадок и разработки механизма проведения опроса, с помощью которого хотят выбрать новое место для строительства кафедрального собора. Сбор предложений от горожан продолжался с 20 по 30 мая. По данным администрации, за 10 дней в мэрию поступило 11,1 тыс. предложений. Рейтинговый список будет опубликован 4 июня.

В рабочую группу дополнительно включили трех человек: двух от администрации города и одного от епархии. «Нужно, чтобы здесь был юрист от администрации, чтобы не было тех или иных юридических коллизий»,— пояснил мэр. В епархии пояснили, что дополнительный их представитель необходим, чтобы «установить паритет». Ранее в группе мэрию представлял только господин Высокинский, епархию двое священников, а со стороны сторонников сохранения сквера — десять человек.

По мнению депутата гордумы от «Яблока» Константина Киселева, состав группы представлен нерепрезентативно. Он уверен, что мнение почти 20% людей, которые в опросе ВЦИОМа высказались против строительства храма, вообще не учтено. Однако городские власти предполагают, что «люди, которые против, просто не придут на опрос». Депутат от КПРФ Олег Гордеев предложил оставить людей от мэрии и епархии в качестве технических специалистов, а не как «членов рабочей группы с правом голоса». «В группе не соблюдается баланс сил и интересов. Нам не дали никакого варианта перебороть это большинство»,— заявила юрист сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Ксения Бакланова. Она уверена, что власти будут решать все вопросы кулуарно.

«Сторонники сквера пытаются сформировать механизмы проведения опроса таким образом, чтобы площадка на Октябрьской площади (сквер у драмтеатра.— “Ъ-Урал”) была исключена из возможных вариантов. Мы видим боязнь со стороны сторонников сквера за результаты опроса. Мы не боимся результатов опроса и уверены в них, если нам скажут, что горожане против храма на этом месте — мы так и сделаем»,— заверил игумен Вениамин Райников.

Председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев предложил провести опрос 28 июля, задействовав все избирательные участки города. Однако социолог Уральского федерального университета Наталья Маликова считает, что выбранные даты и формат не подходят: «Значительная часть населения в отпуске или на дачных участках и не принимает участие в подобных мероприятиях. Рекомендую проводить в 20-х числах сентября». По ее словам, будет достаточно провести опрос не на всех 552 избирательных участках, а на 150 — по 20 участков в каждом районе.

Храм Святой Екатерины планируют построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Основными спонсорами проекта являются УГМК и РМК. Изначально под строительство была выделена площадка у театра драмы. После ограждения территории будущей стройплощадки 13 мая протесты перешли в активную фазу и продолжались четыре дня. В результате столкновений противников строительства с его сторонниками и полицией за четыре дня были задержаны более ста человек, около тридцати были арестованы.

В понедельник Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тыс. руб. представителя движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления о проведении»). Следователи считают, что госпожа Балтина является организатором первого дня протестов против строительства храма Святой Екатерины. В качестве доказательств дознаватели использовали пост с призывом «погулять в сквере у драмы», который активистка опубликовала на своей странице в Facebook. Аналогичную запись она якобы написала в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в «ВКонтакте».

Анастасия Реутова