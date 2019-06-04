В Екатеринбурге началось новое рассмотрение уголовного дела крупнейшей ОПС хакеров

Свердловский областной суд начал новое рассмотрение уголовного дела в отношении программистов, обвиняемых в создании преступного сообщества хакеров и похищении более 1,2 млрд руб. у ряда банков. На скамье подсудимых находятся 22 человека. Ранее сообщалось, что разбирательство по делу будет начато заново начиная со стадии подготовки к судебному слушанию. Дело будет рассматриваться иным составом суда.

В ходе судебного процесса, один из предполагаемых лидеров группировки Константин Козловский и еще один из подсудимых Александр Сафонов предъявили ходатайство об отводе состава суда, сославшись на нарушение их конституционных прав. Однако суд в удовлетворении требования отказал, после часового перерыва заседание продолжилось в том же составе. Кроме этого, Константин Козловский обвинил одного из председателей суда Ларису Шаньгину в работе на иностранные спецслужбы. В ответ госпожа Шаньгина заявила, что «не является сотрудником иностранных спецслужб».

По версии гособвинения, Константин Козловский и Владимир Грицан создали группировку хакеров в конце декабря 2015 года. Они распределили внутри нее обязанности и контролировали деятельность каждого из участников. В ОПС были системные администраторы, разработчики, взломщики, тестировщики, заливщики и обнальщики. Кто-то открывал банковские счета фирм-однодневок, кто-то занимался непосредственно разработкой троянского вируса Lurk, исследованием корпоративных сетей организаций и внедрением в них вредоносной программы. В числе пострадавших от действий преступной группы, по версии прокуратуры, оказались петербургская компания «Стройинвест», Ростовская снековая компания, а также три банка — московские «Гарант-Инвест», Металлинвестбанк и сибирский филиал банка «Таатта».

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ” «Вирус проник в суд»

Ирина Пичурина