Протесты вокруг храма повлияли на рейтинг устойчивости Свердловской области

Рейтинг политической устойчивости Свердловской области снизился с 6,9 до 6,2 балла. Об этом сообщает рейтинг фонда «Петербургская политика». Сейчас регион занимает последнее место в списке регионов со средней устойчивостью.

По данным исследования, снижение рейтинга произошло на фоне протестов вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, которые, по мнению экспертов, стали главным событием региональной политики в мае. Эксперты указывают, что акции носят локальный характер и сами по себе не являются признаками надвигающейся серьезной социально-политической турбулентности. Однако болезненными для системы власти общественные конфликты стали из-за отсутствия опыта урегулирования у значительной части новых чиновников, говорится в исследовании. В качестве примера нового чиновника эксперты привели главу Екатеринбурга Александра Высокинского.

С 13 по 16 мая в Екатеринбурге прошли выступления за сохранение сквера, где планировалось строительство храма. Было задержано более 100 человек, из них более 30 помещены под арест. Президент России Владимир Путин предложил принять решение о строительстве храма на основе опроса. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма. Опрос ВЦИОМа показал, что большинство жителей считают выбранное место неудачным для строительства. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства. 31 мая объявлен шорт-лист из пяти площадок, рассматриваемых под строительство храма.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале “Ъ-Урал” «Храм начал движение»