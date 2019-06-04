«Яндекс» ответил на сообщения о запросе ФСБ ключей шифрования

«Яндекс» прокомментировал сообщения о запросе ФСБ ключей для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В пресс-службе компании “Ъ” сообщили, что «закон Яровой», согласно которому поступил запрос, применяется ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.

«В законе говорится о предоставлении информации, "необходимой для декодирования сообщений", из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона — соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей»,— говорится в сообщении компании.

Также «Яндекс» считает важным соблюдение баланса между безопасностью и приватностью пользователей, а также принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка. В компании прямо не пояснили, направлялся ли им запрос от ФСБ, и был ли он исполнен.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос “Ъ FM” о запросе ФСБ ключей дешифровки: «Вы знаете, это не тема Кремля все-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента».

Согласно источникам РБК, «Яндекс» требования ФСБ не выполнил. Они касались передачи сессионных ключей, которые позволяют получить доступ не только к сообщению пользователя, но и ко всем метаданным: кто, когда, с какого IP-адреса заходил в аккаунт, а также получить логин и пароль, которые пользователь отправляет на серверы «Яндекса» в процессе авторизации. Это, в свою очередь, несет значительные риски в плане безопасности.