Чайка заявил о недостаточном количестве уголовных дел, связанных с мусорной реформой

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка во время совещания в Ростове-на-Дону, посвященного проблемам надзора в сфере обращения с ТКО, заявил о том, что в России возбуждается мало уголовных дел, касающихся этой проблематики.

«Следует отметить низкую результативность работы по организации уголовного преследования виновных лиц. Количество дел, возбужденных по их материалам в сфере незаконного оборота ТКО, незначительно»,— сказал генеральный прокурор. Он отметил, что по этому направлению в стране было зафиксировано 600 нарушений и только в 100 случаях были возбуждены уголовные дела, но из них всего 25 дошли до суда. Господин Чайка также сказал, что основные проблемы реформы системы по обращению с ТКО связаны с несанкционированными свалками, отсутствием заводов по переработке ТКО и несоблюдением правил рекультивации полигонов.

О том, какие виды мошенничества появились после в связи с реформой,— в публикации “Ъ FM” «За вывоз мусора платят дважды».

Никита Королев, Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону