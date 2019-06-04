Верховный суд признал законным запрет полицейским с допуском к гостайне отдыхать за границей

Верховный суд России признал законным запрет на выезд за границу сотрудникам МВД, имеющим допуск к государственной тайне. Иск в суд подал бывший инспектор ДПС Максима Лужных, который оспаривал приказ ведомства о выезде сотрудников.

«Судом отказано в удовлетворении исковых требований Лужных»,— приводит «Интерфакс» решение судьи.

Представитель МВД России подчеркнул в суде, что оспариваемый подпункт приказа, как и весь документ, относится только к сотрудникам, имеющим допуск к гостайне, сообщил корреспондент “Ъ” из зала суда. Однако на местах этот нормативный акт могут трактовать неправильно и применять его к сотрудникам, у которых нет допуска к гостайне, как это и произошло в случае с господином Лужных, отметил представитель ведомства. В связи с такой практикой МВД готово разработать и разослать по подразделениям методические рекоммендации по использованию приказа. Сам же приказ соответствует Конституции РФ, подчеркнули в МВД.

Напомним, в 2016 году командира взвода ДПС Максима Лужных уволили после того, как он съездил отпуск в Доминикану и Болгарию. Он несколько раз судился с МВД, проиграл, после чего обратился в Верховный суд. Сейчас список разрешенных стран для отпуска сотрудникам МВД выглядит так: Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Вьетнам, Китай и Куба.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Экс-сотрудник ГИБДД просит Верховный суд расширить границы».