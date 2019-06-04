«Уралуправтодор» предупредил о ливнях и граде в Свердловской области

4 и 5 июня в Свердловской области ожидаются сильные дожди, град и усиление ветра до 25 м/с. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». Специалисты учреждения попросили водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет меняться от +12 до +20. В горах до +8. Ночью — от +1 до +9. На севере региона до +5. В Екатеринбурге также ожидаются дожди и грозы. Днем — от +12 до +20. К вечеру похолодает до +9. Ночью — от 6 до +13. Возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Ранее с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях выступило региональное управление МЧС. «Во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями, не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. Опасно находиться около металлических конструкций. Если гроза застала на воде, необходимо как можно быстрее добраться до берега»,— предупредили спасатели. В ведомстве порекомендовали не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.