МЧС предупредило о ливнях и граде в Свердловской области

Грозы, крупный град, сильные дожди и усиление ветра до 20-25 м/с ожидаются в Свердловской области 4 июня, говорится в сообщении регионального управления МЧС. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет меняться от +13 до +18. В горах до +8. Ночью — от +10 до +15. На севере региона до +5. В Екатеринбурге также ожидаются дожди и грозы. Днем — от +14 до +16. К вечеру похолодает до +10. Ночью — от 11 до +13. Возможны порывы ветра до 15 м/с.

«Во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями, не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. Опасно находиться около металлических конструкций. Если гроза застала на воде, необходимо как можно быстрее добраться до берега»,— предупредили спасатели. В ведомстве порекомендовали не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.