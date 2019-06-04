Следователи ищут записи видеокамер для установления хронологии взрывов в Дзержинске

Нижегородское следственное управление СК просит предприятия и жителей предоставить копии записей с камер видеонаблюдения, которые в момент происшествия на ГосНИИ «Кристалл» 1 июня работали в непрерывном режиме. Как сообщает ведомство, интерес для следствия представляют записи, на которых имеется звуковая фиксация события с первого взрыва.

Записи видеокамер необходимы для установления точной хронологии произошедших взрывов.

Напомним, 1 июня на «Кристалле» прогремело несколько взрывов техногенного характера. В результате происшествия за медицинской помощью обратились, по разным данным, от 89 до 116 человек, госпитализированы 18. На предприятии разрушены пять помещений. Ударной волной повреждены окна в 309 домах, 55 детских садах и 32 школах.

Следственным управлением было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

Подробнее о происшествии – в материале “Ъ” «Дзержинск восстанавливается после взрывов».

Анастасия Еремина