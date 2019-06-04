Прежние санитарные нормы предлагают отправить в корзину

Бизнес, похоже, задумал революцию в сфере государственного контроля. Ранее рестораторы предложили Роспотребнадзору сократить действующие санитарные нормы для общепита и сделать их рекомендательными, а проверки качества продукции передать независимым лабораториям. Предприниматели из некоторых других сфер, как выяснил «Коммерсантъ FM», тоже не против снизить регуляторное давление на себя. Что предлагают бизнесмены? И как это отразится на потребителе? Выяснял Григорий Колганов.

Стоило властям объявить о намерении с помощью «регуляторной гильотины» сократить число требований к бизнесу, как у рестораторов разыгрался аппетит: они хотят самостоятельно контролировать свои предприятия и сдавать пробы в независимые лаборатории. Роспотребнадзору же предложено следить лишь за санитарным состоянием помещений ресторанов, а главное — отказаться от внеплановых проверок.

О чем-то подобном, похоже, мечтает и ритейл. Так, основатель сети лавок «Сыры мира» Кирилл Тажиров в действующих СанПиНах находит много несуразицы. По его словам, лучше бы отдельные независимые структуры инспектировали разные аспекты его работы: «У сыра есть срок годности — 10 месяцев. Но в случае если от головки отрезан кусок, то храниться он должен не более 24 часа. Это же абсурд.

Каждый должен заниматься своим делом.

Если люди занимаются контролем условий в помещении — пыльно там или грязно — то пусть следят только за этим. Другие пусть оценивают, в порядке ли одежда и внешний вид персонала, третьи — сроки годности. Пусть будет реже, но качественнее».

Производителям продуктов питания санитарные нормы, кажется, тоже больше мешают. Да и деятельность Роспотребнадзора вызывает вопросы. Владелец бренда «Тевье молочник» Игорь Сандлер не против проверок, но, по его словам, проводиться они должны негосударственными организациями и подальше от производства: «Безусловно, надо следить за тем, чтобы был качественный продукт, но не на заводе, а на полке. Вот Росконтроль берет с прилавков товар и производит его тщательный анализ. За этим следить, безусловно, надо, но не на производство приходить и отрывать людей от работы».

Санитарные нормы в России утверждает главный санитарный врач, он же глава Роспотребнадзора. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, для одного только общепита написано около 800 требований, а рестораторы подсчитали, что их 2 млн. Но в сфере услуг, видимо, все иначе. По крайней мере, совладелец «Бугров хостела» Юрий Кузьмичев говорит, что не чувствует ни зарегулированности, ни давления надзорных органов: «Для нас было откровением, что должно быть не менее трех ведер — для мытья коридоров, номеров и санузлов. Но, с другой стороны, это, в принципе, норма логичная. В нашей деятельности я не вижу серьезной зарегулированности. Со всей моей критичностью по отношению к государственным органам, я не могу сказать, что нас очень жестко и часто проверяют».

Пока неизвестно, как Роспотребнадзор отреагировал на предложения рестораторов: концепцию там получили, но еще не изучали. Однако член общественного совета ведомства и председатель «Союза потребителей России» Петр Шелищ уверен, что от государственных проверок отказываться не следует. Он согласен с тем, что СанПиНы стоит упорядочить и придать им более высокий статус, но пусть тогда и потребитель знает о результатах инспекций: «Конечно, проверки нужны.

Но нормы, на соответствие которым проверяют бизнес и производителей, должны получить другой статус — не ведомственных актов, а минимум документов уровня закона или постановления правительства.

И, может быть, самое важное, — надо чтобы потребитель видел в простой и доступной форме, как эти уполномоченные органы оценивают санитарное состояние того места, куда он приходит покушать».

Властям, запустившим «регуляторную гильотину», сейчас не позавидуешь. В правительстве ранее говорили о сопротивлении надзорных ведомств, которое носит характер войны. Теперь со стороны бизнеса, кажется, назревает революция. И уже все меньше уверенности, что победителем из этой истории выйдет именно потребитель.

Навести порядок в сфере надзора за бизнесом предлагал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он поставил задачу к 2021 году отменить устаревшие нормативы и требования к предпринимателям, оставив только самые актуальные. Тему избыточного давления на предпринимателей поднимал также Дмитрий Медведев: в качестве примера он говорил о высоте смеси для приготовления омлета, прописанной еще в советских СанПиНах.